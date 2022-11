Eleito pelo Chega chama "parasitas" a funcionários das Finanças em Vila Verde

Fernando Silva, vereador sem pelouro em Vila Verde eleito pelo Chega, escreveu nas redes sociais que os funcionários das Finanças de Braga, que apelida de "parasitas", "não pretendem fazer a ponta de um corno", a não ser irem para o local de trabalho "coçar os tendões".Numa publicação de quinta-feira, opina sobre a experiência da semana laboral de quatro dias, referindo que para aqueles funcionários "quatro dias de trabalho seria o dobro do pretendido, ou seja, não pretendem fazer a ponta de um corno e ainda assim fazem perder tempo a quem trabalha".E Fernando Feitor, como é conhecido, descreve a situação vivida:"Ainda hoje fui às Finanças em Braga e deparei-me com a porta principal encerrada, e uma mais ao canto lateral esquerdo, meia aberta, mas com um senhor ali em frente a dar indicações a uma dezena de pessoas que só podiam entrar por marcação.Era bem visível e audível o descontentamento por parte de todos que ali estavam, e enquanto esse senhor, encaminhou uma pessoa ao balcão, eu entrei, entrei porque a porta estava aberta, tirei a senha para efectuar um pagamento, e nesse instante ouço uma funcionária a dizer-me que tem que ser por marcação.Olhei para o balcão de atendimento de uma ponta à outra e vejo só uma pessoa a ser atendida e meia dúzia de funcionários ali sentados a olhar uns para os outros.Em resposta, à senhora irritada, mais do que eu, disse que se estão ali a ser pagos com os impostos dos contribuintes e não querem fazer nada, a não ser virem para o local de trabalho coçar os tendões, que fiquem em casa e deem lugar a outros que queiram trabalhar, que cheio de parasitas já nós estamos neste podre e caduco País que mais se parece hoje com uma Venezuela, que o Portugal que todos nós conhecíamos.De nada valeu a minha preocupação com o estado desta pobre Nação, agendou-me lá com as beiças torcidas para que eu volte dia 21 de Novembro para efectuar o devido pagamento que hoje podia ter sido feito; mas se nessa data me esquecer, ficará adiado e só efectuarei o pagamento lá só para o ano que vem.À saída ouvi da boca de alguns que muitos mais havia de haver como aquele senhor, referindo-se a mim".O texto termina com esta referência: "Caso isto continue assim como está, até porque a câmara de Braga opta pelo mesmo método, aconselho todos os comerciantes, principalmente aos que estão ligados à hotelaria, restauração e todo comércio alimentar, a fazerem o mesmo (só por marcação), era uma boa lição a essa gente para ver se esses PARASITAS aprendiam a respeitar quem trabalha e lhes paga o ordenado ao fim do mês".Fernando Silva foi exonerado da liderança da estrutura concelhia do Chega em Vila Verde, em outubro de 2021, por ter convidado para a comissão de honra o antigo presidente de câmara António Cerqueira, condenado por corrupção a uma pena de prisão efetiva.