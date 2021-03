Elementos do SEF, ouvidos esta terça-feira como testemunhas de defesa no julgamento do homicídio do ucraniano Ihor Homeniuk, pelo qual respondem três inspetores do organismo, declararam que vários inspetores possuíam bastões, não havendo “ordem de serviço” em contrário.Jorge Gomes, formador, testemunhou que eram “dadas aulas com bastão” e que até foram distribuídos ao SEF durante o Euro 2004.Jofrina Patrício chamou de imediato o INEM, mas o passageiro entrou em paragem cardiorrespiratória antes da chegada da ambulância, que demorou mais de meia hora a entrar no local.