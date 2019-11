Eletricista abusa da mulher e da filha de quatro anos

Um eletricista de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, por ter abusado sexualmente da filha de quatro anos e obrigar a mulher, de 23 anos, a práticas sexuais aberrantes. O homem foi esta sexta-feira interrogado em tribunal e aguarda julgamento em prisão preventiva.A família reside na zona de Peniche, revelou esta sexta-feira a PJ, em comunicado, adiantando que "o arguido praticou atos sexuais de relevo com a filha de quatro anos, bem como constrangeu a companheira a práticas sexuais, num quadro de violência doméstica, através de maus-tratos físicos e psíquicos, infligidos sobre as duas vítimas".Segundo apurou o, a violência e as divergências entre o casal já se arrastavam há algum tempo, com a mulher a suportar sempre em silêncio e sem resistência todo o tipo de comportamentos do marido.Só quando a mulher se apercebeu que o marido estava a abusar da filha de ambos, sujeitando-a a práticas sexuais, é que denunciou a situação. A menina terá sido abusada mais do que uma vez, mas só agora se queixou à mãe, o que despoletou a intervenção imediata da PJ. O eletricista está indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças e violação, ambos de forma agravada, além do crime de violência doméstica.Um outro homem, de 31 anos, foi detido na Área Metropolitana de Lisboa, por abuso sexual de crianças, coação sexual e atos sexuais com adolescentes da sua família, crimes que se prolongaram por cinco anos. Está em prisão preventiva.