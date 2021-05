O eletricista foi esta quinta-feira condenado no Tribunal de São João Novo, no Porto, a seis anos de prisão efetiva. Foi ilibado do fogo que chegou ao abrigo ilegal, em Santo Tirso, e matou 73 animais no verão do ano passado.



O coletivo de juízes apenas conseguiu encontrar provas suficientes para condenar Rui Dias por quatro dos 62 crimes de incêndio florestal pelos quais estava acusado.

“Não podemos em consciência dizer que foi o arguido e não qualquer outra pessoa a atear os restantes incêndios florestais. O tribunal não está aqui para escolher incêndios”, afirmou a juíza, Isabel Trocado, salientado aquilo que aconteceu aos animais “foi tremendo”.





Rui, de 29 anos, foi condenado por fogos que causou em julho e agosto do ano passado em Valongo e Paredes. Usou um isqueiro para atear as chamas. Relativamente a estes incêndio existiam imagens que com provam que o suspeito estava no local.



O arguido, que está preso, admitiu ter uma paixão por fogos e disse que tem um problema. “Quem pratica estes crimes não é forçosamente um doente, 37% dos incendiários são imputáveis”,disse a juíza.