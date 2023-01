Veja o momento em que elétrico circula sem motorista cerca de um quilómetro no Porto

Um elétrico da STCP circulou desgovernado, na marginal do rio Douro, no Porto, durante cerca de um quilómetro. Aconteceu na manhã deste domingo, entre as oficinas do Museu do Carro Elétrico e só parou após passar o tabuleiro da ponte da Arrábida.A STCP já confirmou a situação e refere que foi aberto um inquérito de averiguações. Explica que a viatura não estava em serviço e que no interior não seguia nenhum passageiro.O momento em que a composição seguiu desgovernada, sempre pelos carris, foi filmada por um condutor que passou na rua do Ouro, paralela à linha do elétrico, e que percebeu que não havia maquinista no interior do veículo.Do incidente, confirma a STCP, há a registar um ferido ligeiro. Trata-se de um funcionário da manutenção que estava nas oficinas do Museu e que teve de saltar do veículo quando este começou a andar.Os Sapadores foram ao local, mas a vítima acabou por ser transportada pelo INEM para o hospital.