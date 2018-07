Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elevador avariado desde maio motiva protestos na Amadora

Câmara informou que vai reparar o elevador e que nenhum dos inquilinos tem "as rendas em dia".

Por J.S. | 10:07

Residentes com dificuldades motoras do nº 15 da avenida Raúl Rego, no Casal da Mira (Amadora), contestam que o elevador esteja avariado desde meados de maio último.



José Cardoso, 65 anos, teve o pé esquerdo amputado devido à diabetes, deslocando-se numa cadeira de rodas.



A avaria leva a que cada vez que tem de ir ao hospital Amadora/Sintra tenha de ser transportado a braços pelos bombeiros. Dificuldades semelhantes sente Maria Barbosa, de 53 anos, vítima de poliomielite, e Alassan Drame, 75 anos, que sofre do coração.



