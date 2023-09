O Ministério Público (MP) de Setúbal já acabou a investigação à morte de um homem atingido por militares do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE) da GNR contra os quais disparou, a 7 de dezembro de 2021 no Pinhal Novo, Palmela. O CM sabe que os cinco disparos dos militares foram considerados, no âmbito da investigação da Polícia Judiciária de Setúbal, causa direta da morte de Alcindo Gomes, de 62 anos.









