Em menos de 24 horas morreram afogadas cinco pessoas

Cinco pessoas morreram em ambientes aquáticos, em várias zonas do País, tendo os corpos sido recuperados num período inferior a 24 horas, entre esta quarta-feira e esta quinta-feira.No porto de Sines, um homem de 63 anos foi esta quinta-feira de manhã arrastado por uma onda, durante trabalhos no molhe Leste daquela infraestrutura. O operário morreu e um segundo trabalhador, que também foi atingido pela onda, sofreu ferimentos ligeiros.No rio Lima, na zona do porto de Viana do Castelo, em Darque, foi localizado, esta quinta-feira de madrugada, o corpo de um mestre rebocador, de 59 anos. O homem terá sofrido uma queda quando estava a desembarcar, bateu com a cabeça e caiu à água. O corpo foi encontrado por um familiar.Já às 09h50 desta quinta-feira foi localizado no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, o corpo do caçador que desapareceu na água, no sábado, quando regressava a casa após um dia de caça e o bote afundou.Ainda esta quinta-feira de manhã, em Castro Daire, foi encontrada morta uma mulher, de 63 anos, desaparecida desde quarta-feira em Mões. Foi um popular que a localizou no rio da aldeia.Também esta quinta-feira as autoridades confirmaram que o corpo encontrado quarta-feira na praia em Grândola é de Manuel Arrábida, 60 anos, chefe dos Sapadores de Setúbal, desaparecido desde o dia 16.