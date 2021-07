Em Portimão e Monchique contam-se prejuízos com dois mil hectares ardidos nos fogos do fim de semana

As autoridades mantêm esta segunda-feira a vigilância ao incêndio deste fim de semana em Portimão e Monchique, com cerca de 2.000 hectares ardidos, e os municípios estão no terreno a fazer o levantamento dos prejuízos e dos apoios necessários.

O comandante de operações no terreno disse à Lusa que se mantém um dispositivo "adequado para a situação de vigilância, com 235 operacionais e 80 veículos", estando em curso o plano de desmobilização, mas com permanência no local "nos próximos dias".

Rui Lopes informou que durante a noite "não houve ocorrências a registar", em resultado da uma humidade elevada que "facilitou o trabalho dos bombeiros", e não há quaisquer registos de reacendimentos no dia de hoje.