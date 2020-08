Embarcação abandonada retirada de Lagos

Uma embarcação que se encontrava abandonada e muito degradada no porto de pesca de Lagos foi removida e desmantelada pela Docapesca, depois de resolvidas algumas questões judiciais.Segundo oapurou, a embarcação de pesca ‘Praia da Arrifana’ encontrava-se, desde há mais de uma década, sobre o acesso à rampa do varadouro, causando, por isso, constrangimentos ao normal funcionamento daquela estrutura portuária."Ultrapassadas as dificuldades de ordem judicial que impediram a prévia remoção desta embarcação há vários anos abandonada", foi possível proceder à sua remoção, esclareceu a Docapesca.Com esta operação, "foi agora possível desimpedir o acesso à rampa varadouro do porto de pesca de Lagos, melhorando as condições de trabalho e segurança dos utentes do porto".A embarcação ‘Praia da Arrifana’ teve problemas com a Justiça e ficou, por isso, retida no porto de Pesca de Lagos. Ainda chegou a estar à venda, mas ninguém a adquiriu.Com a remoção da embarcação, a rampa do Porto de Pesca de Lagos ficou desobstruída. Uma máquina pesada foi utilizada para desmantelar o barco.