Embarcação afunda-se no rio Guadiana

Plano para retirar veleiro está em preparação.

Por Ana Palma | 08:15

Um veleiro afundou-se no rio Guadiana, perto de Alcoutim, onde se encontrava fundeado desde há já algum tempo. Não há vítimas.



Segundo o CM apurou esta terça-feira junto do comandante Pedro Fernandes da Palma, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, a embarcação, de bandeira holandesa, "afundou-se a cerca de um quilómetro a norte de Alcoutim, por razões ainda desconhecidas".



De acordo com o mesmo responsável, o alerta para a situação foi dado segunda-feira, mas admite-se que o veleiro se possa ter afundado antes. "Naquele local do rio não há navegação regular, apenas algumas - poucas - embarcações que também se encontram ali fundeadas, pelo que não se sabe ao certo quando é que ocorreu o afundamento", esclareceu.



O veleiro tem cerca de 10,5 metros de comprimento e "não constitui um perigo para a navegação", garantiu Fernandes da Palma.



PORMENORES

Proprietário encontrado

A Polícia Marítima de Vila Real de Santo António conseguiu, ontem, identificar e contactar o proprietário do veleiro afundado, que é português. Este vai agora avançar com um plano para a remoção do veleiro, sob a supervisão e coordenação da autoridade marítima local.



Mastro à vista

Do veleiro afundado no rio Guadiana apenas parte do mastro está ainda à vista. De acordo com o comandante Fernandes da Palma, da Capitania do Porto de VRSA, não há , neste momento, qualquer risco de poluição.