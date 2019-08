Embarcação colide com barco em cais de Portimão

Quem estava na zona ribeirinha de Portimão, perto do cais Bartolomeu Dias, nem queria acreditar quando viu uma embarcação de recreio ‘voar’ e cair em cima de outra, que se encontrava atracada.

Segundo o CM apurou, o alerta foi dado cerca das 19h30 de terça-feira. "A embarcação cabinada, de recreio, com cerca de cinco tripulantes a bordo, subiu para cima de um semirrígido, que ficou danificado, bem como o próprio cais", apurou esta quarta-feira o CM junto do comandante Ricardo Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão.

De acordo com aquele responsável, ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais a registar. As causas do acidente estão a ser investigadas pela Polícia Marítima de Portimão. "Tanto pode ter sido uma falha humana como uma avaria", disse Santos Arrabaça.



PORMENORES

Grande susto

Os tripulantes que seguiam a bordo da embarcação que ‘voou’ para cima da outra apanharam um grande susto, mas ninguém ficou ferido.



Danos

O semirrígido que estava atracado não tinha ninguém a bordo mas sofreu danos, sobretudo nos flutuadores. A outra embarcação sofreu apenas alguns estragos superficiais.