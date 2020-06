Uma embarcação com 22 marroquinos foi intercetada ao largo de Faro durante a madrugada desta segunda-feira.Os ocupantes da embarcação foram conduzidos pela Polícia Marítima para a Estação Salva-Vidas de Quarteira.A embarcação foi intercetada cerca das 04h50 e todos os homens a bordo do barco de pesca estão a ser observados por uma equipa do INEM que está ainda a efetuar os destes de despiste à Covid-19.O SEF está a caminho do local.Em atualização