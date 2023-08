Uma embarcação de recreio, com cerca de 12 metros, ardeu na totalidade no Porto de pesca de Olhão, no Algarve. Duas outras embarcação sofreram danos, uma delas pertencia à Associação de Moradores da ilha da Culatra.O fogo foi combatido pelos Bombeiros de Olhão, com 15 operacionais e seis veículos.A Autoridade Marítima colocou barreiras anti-poluição à volta do barco para prevenir focos de poluição.A Polícia Marítima está no local com uma embarcação e deverá entregar a investigar do caso à Polícia Judiciária.