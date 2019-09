Embarcação em dificuldades obriga à intervenção da Polícia Marítima em Gaia

A polícia marítima recebeu um pedido de auxílio esta quarta-feira de uma embarcação em alto mar na zona da Madalena em Vila Nova de Gaia.



Quando as autoridades chegaram ao local verificaram que o pedido foi feito pelo único tripulante da embarcação que, devido a uma avaria no motor, precisava de ser resgatado. O homem não sofreu quaisquer ferimentos.



A embarcação foi rebocada pelas autoridades até ao porto de leixões.



O alerta foi recebido pelas 20h00 e a polícia marítima mobilizou uma equipa para o local.



Os bombeiros voluntários de Valadares e Coimbrões estiveram na praia da Madalena com 29 operacionais e 9 viaturas.