Embarcação encalha em armação de pesca de atum em Faro

Tripultantes acabaram por dormir no barco, nenhum ficou ferido na sequência do incidente.

14:06

Um barco com cinco tripulantes espanhóis ficou encalhado esta quinta-feira de madrugada numa armação de atum a cerca de 7 quilómetros da barra de Faro/Olhão.



Os tripultantes acabaram por dormir na embarcação, nenhum correu perigo no momento do incidente.



No momento em que as autoridades chegaram ao local, os tripulantes demonstraram-se calmos e apenas queriam que a embarcação fosse solta da armação.