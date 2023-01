Embarcação espanhola apanhada a pescar ilegalmente em Faro

Uma embarcação espanhola foi esta quarta-feira apanhada pela Marinha e Autoridade Marítima Nacional a pescar ilegalmente, ao largo da costa algarvia. Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro fiscalizaram a embarcação e encontraram no seu interior cerca de 100 quilos de marisco.Segundo comunicado da Marinha, o barco estava a fazer pesca ilegal por ser época de defeso.A embarcação foi levada até ao porto de Vila Real de Santo António, onde a Polícia Marítima fez a apreensão do marisco capturado, que foi posteriormente entregue na lote da Doca Pesca para ser vendido. O valor vai ser estabelecido conforme a ordem do processo.Os elementos da Polícia Maritima estavam a bordo do navio da Marinha Dragão quando detetaram a atividade suspeita.