A estação salva-vidas de Viana do Castelo auxiliou na sexta-feira uma embarcação de recreio com quatro tripulantes a bordo.O barco sofreu uma avaria elétrica, que afetou o motor principal, quando estava cerca de um quilómetro da barra de Viana do Castelo.O alerta foi dado via rádio para a estação salva-vidas. Vários elementos deslocaram-se para o local e conseguiram rebocar a embarcação. Os tripulantes encontravam-se bem a nível físico e não necessitaram de receber assistência médica.