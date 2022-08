O embate de uma ambulância dos Bombeiros de Salvaterra de Magos com javalis, na EN118, na sexta-feira, deixou a viatura "inoperacional por tempo indeterminado".O acidente ocorreu em Benfica do Ribatejo e os tripulantes escaparam ilesos.Este é o segundo caso em poucas semanas envolvendo ambulâncias da corporação e javalis, com o mesmo resultado: danos avultados e viatura paradas.