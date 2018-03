Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emboscada a cabecilha skinhead faz seis feridos

Vinte membros do gang motard Hells Angels lançaram ataque com paus e facas em reunião do grupo rival Los Bandidos.

Por Miguel Curado e Henrique Machado | 02:17

Foram pelo menos cinco minutos de extrema violência que deixaram seis feridos (três graves), ao almoço de sábado, num pronto a comer do Prior Velho, Loures. Duas dezenas de membros da célula portuguesa do gang motard Hells Angels (Anjos do Diabo) usaram paus, barras de ferro e facas, e agrediram oito homens que ali se encontravam.



O CM sabe que as vítimas estão ligadas a um grupo rival motard, os Los Bandidos, que está a criar uma fação portuguesa. O alvo principal seria Mário Machado, ex-cabecilha dos skinhead portugueses, que é o principal dinamizador da entrada dos Los Bandidos em Portugal. Fugiu e regressou horas depois. Acompanhado pela PSP, entrou no pronto a comer, e ao sair passeou-se com uma camisola com a inscrição "Red and Gold Portugal" (nome da fação nacional dos Los Bandidos). Fez um sinal de pescoço cortado e disse: "Depois desta festa, vocês vão ter muito que falar."



O CM sabe que dos seis feridos, três são alemães, um deles o chefe dos Los Bandidos na Alemanha.



Foram esfaqueados e estão internados no Hospital de São José. Os outros três são portugueses - um deles é Nuno Cardoso, braço-direito de Mário Machado no partido Nova Ordem Social (NOS) - e estão no Hospital de Santa Maria.



Mário Machado, dirigente da NOS, deslocava-se para o local do almoço, de carro, com um amigo. Mal viu as carrinhas e motos do gang rival a travar as entradas na rua de Moçambique (onde fica o pronto a comer Brasa do Prior), escapou. Já suspeitaria de um ataque dos Hells Angels.



A Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, que já investigava esta sangrenta rivalidade, esteve no local e investiga. Os atacantes estão em fuga. Ambos os grupos motards são conotados com a segurança na noite e o tráfico de armas e droga.



Pânico leva INEM e PSP de urgência ao local

Os minutos que se seguiram à rixa foram de pânico naquela rua. PSP e INEM enviaram, rapidamente, meios de socorro para o local.



Começou em claque e passou por prisões

Mário Machado tem 41 anos e com 13 já militava na claque do Sporting Juve Leo. Aderiu ao Grupo 1143, uma fação com infiltrações de extrema-direita. Nos anos 1990, Mário Machado esteve envolvido em diversos casos mediáticos envolvendo militantes de extrema-direita, como o homicídio do cabo-verdiano Alcino Monteiro, que lhe valeu 4 anos e 3 meses de prisão aplicada em 1997. Líder, na altura, da Frente Nacional, Machado começou um extenso período de passagem por várias prisões nacionais, por crimes vários. Saiu da cadeia só em 2017, em liberdade condicional. Em rutura com os skins portugueses, fundou o partido Nova Ordem Social. Agora aliou-se aos Los Bandidos contra os Hells Angels.



Anjos do Diabo nasceram nos EUA

Os Hells Angels (Anjos do Diabo, em português) são um gang motard que nasceu na Califórnia, Estados Unidos, em 1948. Depressa se espalhou a todo o Mundo, com inúmeros casos de violência a envolver os seus membros.