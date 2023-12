Três homens encapuzados e armados com caçadeiras montaram uma emboscada a uma carrinha de valores no CascaiShopping e em poucos segundos conseguiram fugir com milhares de euros em dinheiro.



O montante levado corresponde às receitas do fim de semana - um dos mais movimentados do ano devido às compras de Natal - das lojas do centro comercial que estavam a ser recolhidas após o fecho e ascende a largas dezenas de milhares de euros.









