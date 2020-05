Emboscada em convívio de aniversário da claque do Sporting faz três feridos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um convívio pelo 18º aniversário da claque Directivo Ultras XXI, do Sporting, foi domingo à noite invadido por duas dezenas de rivais - supostamente do Benfica - que, a murro, pontapé e bastões de ferro, agrediram quem conseguiram apanhar. A PSP encontrou três feridos. Dois deles, de 26 e 21 anos, tiveram de receber tratamento hospitalar. O terceiro, de 20 anos, foi assistido no local. As gravações de videovigilância exterior do Pavilhã...