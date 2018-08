Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante agride e paga farda a GNR

Homem alcoolizado provocou distúrbios no café e deu um murro a um militar, em Guimarães.

Por Ágata Rodrigues e Manuel Jorge Bento | 08:45

Manuel, de 31 anos, está emigrado em França e, na primeira noite de férias em Portugal, foi a um café, em Guardizela, Guimarães, onde provocou desacatos. A GNR foi chamada ao local, na madrugada desta quarta-feira. O homem, que estava visivelmente alcoolizado, agrediu um militar com um murro na cabeça, e rasgou os polos da farda de dois guardas. Foi detido e levado a tribunal. Ficou em liberdade, com termo de identidade e residência, sujeito a pagar uma multa de valor ainda a calcular e obrigado a pagar as fardas danificadas.



"Ele estava a beber muito e eu até lhe estava a dar um copo com mais gelo do que bebida, mas ele começou a ficar agressivo e tive que lhe pedir para sair. Foi quando ele me agarrou e agrediu", contou um responsável do café Convívio Pop, que alertou a GNR.



"Quando eles chegaram, ele continuava a pontapear as coisas aqui dentro e a insultar toda a gente. Levaram-no daqui e, já na rua, ele continuava agressivo. Foi aí que tudo piorou", afirmou a testemunha, que não se quis identificar.



Manuel agrediu o guarda que lhe pedia para se acalmar com o intuito de o levar até casa. O jovem insurgiu-se contra os militares e rasgou-lhes as fardas. Estava com dois familiares, que colaboraram com a GNR.

Este foi o segundo caso de agressão a militares em três dias, no Norte. Na segunda-feira, os irmãos ‘Cabrinhas’ tentaram atropelar uma patrulha e agredir outra, na Correlhã, Ponte de Lima. Ficaram em liberdade. A Associação dos Profissionais da Guarda fala em "impunidade".