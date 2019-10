Emigrante agride família nas férias no Fundão

A GNR apreendeu duas caçadeiras a um homem, de 55 anos, alcoólico, que agredia e ameaçava de morte a mulher e os dois filhos, no Fundão.Segundo a investigação das autoridades, que decorria desde agosto, o agressor, que só está no país durante as férias, agrediu a família por três vezes durante este verão. Num dos casos, a vítima, de 55 anos, teve de receber ajuda médica.Após a apreensão das armas na casa da família, o agressor foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial do Fundão.