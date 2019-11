Emigrante de 21 anos morre em despiste em frente ao irmão

Uma portuguesa de 21 anos morreu no sábado à tarde, num violento despiste a 15 km de Toulouse, em França. Sónia Lopes, natural de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, seguia no banco de trás do veículo, com o irmão Rodrigo, de 19.Seguiam com uma prima, no carro conduzido pelo namorado, para a cerimónia de crisma do rapaz. Sónia foi projetada do carro e morreu no local. O irmão, a prima e o namorado ficaram feridos.A notícia da morte de Sónia Lopes deixou em choque a freguesia de Ribeirão. Todos recordam a menina que ainda há pouco vendia pão de porta em porta e que tinha o sonho de ser cantora."É uma tristeza muito grande para todos. Era uma menina muito alegre, com uma voz linda, não merecia um fim destes", disse aouma amiga da família.O acidente mortal aconteceu no sábado, cerca das 16h30, em França, menos uma hora em Portugal. Sónia seguia no banco de trás com o irmão, segundo a imprensa francesa, sem cinto de segurança. O carro conduzido pelo namorado da prima, um jovem de 20 anos, entrou em despiste na localidade de Pibrac, a cerca de 15 km de Toulouse, embateu na parede de uma ponte e saiu da via. Durante o violento despiste, a jovem portuguesa foi projetada da viatura.Sofreu lesões muito graves, que acabaram por lhe causar a morte, ainda no local.A polícia francesa já abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. O corpo da jovem deverá ser hoje autopsiado e só depois marcado o funeral.