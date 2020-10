Emigrante de 30 anos fica em morte cerebral após colisão em pista de rali

Diogo Ferraz, de 30 anos, está a lutar pela vida no Hospital de S. João, Porto, depois de um violento acidente, no sábado à tarde, entre a mota em que seguia e um jipe, no troço do rali, no monte de Santa Quitéria, em Felgueiras. Foi levado em estado crítico para a unidade de saúde, onde permanecia, até ao fecho desta edição, em morte cerebral.O acidente aconteceu cerca das 15h50, durante um passeio de mota naquele troço florestal que é aproveitado por muitos amantes do todo-o-terreno, ao fim de semana. Diogo, emigrado há 12 anos na Alemanha, onde explora uma geladaria, estava com a mulher a passar férias em Felgueiras, de onde é natural. O amante de motas já tinha tido três acidentes nos últimos anos. Terá comprado a mota em que teve o acidente, na quinta ou sexta-feira e foi testá-la para o monte.Após o acidente, foi assistido no local pelos Bombeiros de Felgueiras e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, e transportado para o Hospital de S. João, em estado crítico. Nas redes sociais, familiares e amigos dizem-se consternados e chocados com o acidente - que está a ser investigado pela GNR.PORMENORESPista de Santa QuitériaO troço do monte de Santa Quitéria foi, durante anos, palco do Rali de Portugal e iria voltar a sê-lo este ano - foi cancelado devido à pandemia. No entanto, a pista é utilizada frequentemente por aficionados das duas e quatro rodas, aos fins de semana.Acidente há três anosJá em 2017, naquele mesmo troço, um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido quando a moto-quatro em que seguia embateu num jipe. O jovem foi projetado e bateu contra o vidro da outra viatura. A vítima sofreu vários traumatismos no corpo.