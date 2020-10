Diogo Ferraz, de 30 anos, morreu esta segunda-feira no Hospital de S. João, no Porto, depois de ter sofrido uma violenta colisão, no passado sábado, entre a mota que conduzia e um jipe, num habitual troço do rali no monte de Santa Quitéria, em Felgueiras. A vítima tinha comprado o motociclo apenas um dia antes.











O caso ocorreu pelas 15h50, durante um passeio num local bastante procurado, principalmente ao fim de semana, pelos amantes do todo-o-terreno.