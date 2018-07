Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante de 82 anos morre em colisão

Choque entre automóvel e camião, no IC2, mata homem que repartia tempo entre Portugal e EUA.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:28

Manuel Tomé, de 82 anos, repartia o tempo entre Portugal e os Estados Unidos da América, onde estava radicado há várias décadas. Regressou para um período de férias, em Avelãs de Caminho, Anadia - de onde é natural -, mas um acidente violento ceifou-lhe a vida. Morreu, esta segunda-feira à tarde, numa colisão entre o carro em que seguia sozinho e um camião, numa curva do IC2.



O acidente ocorreu por volta das 14h15. "Ouvi um estrondo, saí de casa para ver o que era e deparei-me com o Manuel Tomé, em sofrimento, dentro do carro, que estava enfaixado num camião", disse ao CM Celeste Cerveira, moradora junto ao local do acidente e que conhecia a vítima. "Os bombeiros e o INEM vieram logo socorrer, fizeram tudo o que puderam com as manobras de reanimação, mas o Manuel Tomé acabou por morrer", contou, emocionada e muito abalada.



A vítima teve de ser desencarcerada. Foi socorrida pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Coimbra, mas o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo de Manuel Tomé foi removido pelos Bombeiros de Anadia e entregue a uma agência funerária.



O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR foi chamado ao local e realizou as perícias que ajudarão a determinar as causas da colisão. O trânsito no IC2 só foi restabelecido, nos dois sentidos, por volta das 17h00.



Manuel Tomé deixa filhos em Portugal e nos Estados Unidos da América.