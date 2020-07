Emigrante de regresso a Portugal apanhado pela mulher a abusar da filha de 12 anos

O predador sexual tem 39 anos e é empregado de hotelaria. Estava emigrado em França. Desde o início do ano que abusava da própria filha, uma criança de 12 anos.

Ao que apurou o CM, o pedófilo estava emigrado em França com a família mas, por causa da crise pandémica, há já vários meses que estava na terra natal, em Macedo de Cavaleiros. Terá sido a mãe da menina a aperceber-se dos abusos, no fim de semana, e a denunciá-los às autoridades. Fonte da GNR confirma que num primeiro momento foram chamados a intervir numa ocorrência relacionada com o abuso sexual de uma menor. Mas por causa da gravidade dos crimes, a investigação ao caso passou de imediato para a competência da Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Os abusos aconteceram durante sete meses, numa residência no concelho de Macedo de Cavaleiros, mas também numa outra casa, em França. As suspeitas que recaíam sobre o pedófilo eram tão fortes que acabou detido ainda durante a tarde de domingo. Foi já presente a primeiro interrogatório judicial e vai ficar a aguardar o desenrolar da investigação e o julgamento em prisão preventiva.