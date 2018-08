Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante encontrado na rua cinco dias depois

Notícia do CM permite reunião da família.

Por José Durão | 08:29

José Oliveira, de 55 anos, apareceu esta segunda-feira num café de Chelles, Île-de-France, após cinco dias sem comunicar com a família em Leiria.



Tinha desaparecido na terça-feira do Aeroporto de Orly, quando se preparava para voltar em definitivo para Portugal. Foi encontrado no sábado por um conhecido, a cambalear na rua.



Reconheceu-o e ofereceu-se para acolher José Oliveira em sua casa, onde ficou durante este período. "Está bem, mas está confuso", disse Leandro Oliveira, o filho.



Após o assunto ter sido ontem noticiado pelo CM, Leandro fez a notícia chegar a um café português em Chelles, que a disseminou pela comunidade. Foi assim que a informação chegou à casa do amigo onde José Oliveira se encontrava, que o levou ao café.



O proprietário, por sua vez, informou a família em Portugal.



Ficou combinado que José Oliveira irá chegar a Portugal de autocarro, na sexta-feira, na companhia do amigo que o recolheu em casa, ele próprio natural do Juncal, Porto de Mós, a 30 quilómetros de Leiria, para garantir que a situação ocorrida em Orly não se repete.



"Disse-me para ficar descansado", afirmou Leandro Oliveira.