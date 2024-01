O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) condenou os vendedores de uma casa de luxo a indemnizarem o comprador em 35 mil euros, caso não reparem no prazo de 180 dias os problemas de infiltração de água que degradaram o imóvel.



No dia 19 de dezembro de 2018, um emigrante na Alemanha comprou aos réus um "prédio urbano composto por casa de cave, rés do chão com logradouro, destinado a habitação", por 240 mil euros.









