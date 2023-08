Um homem de 65 anos, emigrante no Luxemburgo, que mergulhou na terça-feira na praia da Foz do Arelho, Caldas da Rainha, acabou por se afogar e o corpo recuperado na Lagoa de Óbidos.



A mulher, que estava a sozinha no areal, assistiu à tragédia e ficou em choque. Um psicólogo da Polícia Marítima prestou apoio.









Ver comentários