Emigrante português desaparecido há 9 dias no Luxemburgo

Um português, de 33 anos, está desaparecido desde o dia 16 de agosto, de acordo com informação divulgada por familiares do homem, que reside em Schifflange, no Luxemburgo, há cerca de seis anos.



"Não estava muito bem", avançou Guida Moreira, irmã de Nuno Filipe Moreira, através de uma publicação nas redes sociais.

"Olá, venho pedir-vos ajuda. No domingo, dia 16-08-2020, foi o último dia que consegui falar com o meu irmão. A partir daí o seu telemóvel encontra-se desligado. Quando falamos ele não estava muito bem mentalmente, notava-se que algo se passava. Gostaria de partilhar convosco a fotografia dele e do carro, caso alguém o tenha visto. Estamos muito preocupados aqui em Portugal, sem saber o que se possa ter passado. Obrigada e partilhem ao máximo", lê-se.