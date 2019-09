Emigrante português executado a tiro por dupla de moto

Dois homens, numa scooter, escondidos numa esquina em Kentish Town, no Norte de Londres, Inglaterra. Esperavam Wilson Varela, um emigrante português de 24 anos. Assim que o viram, assassinaram-no a tiro. "Foi uma execução", destaca a polícia britânica, que tenta chegar aos homicidas e procura impedir a disseminação nas redes sociais de um vídeo em que se verá a vítima no chão a agonizar.

Wilson Varela levava uma vida aparentemente insuspeita. Trabalhava numa loja de sapatos em Camden Town. No domingo, fazia o caminho para casa, no leste de Londres, quando foi assassinado com "vários tiros no peito", pela dupla que lhe fez "uma espera", descrevem as autoridades locais. O "mistério", como descreve a avó, Helena Ferreira, à imprensa local, é investigado pela polícia, que esta quinta-feira ainda não tinha concretizado detenções. "O meu neto era um bom rapaz, muito divertido. Estamos muito tristes", afirma a avó.

"Tudo o que recolhemos até ao momento indica que foi um crime dirigido à vítima. Instantes antes da meia noite, uma scooter com dois homens subiu e desceu a rua e esperou pelo rapaz. Depois dispararam à queima-roupa. Estamos a realizar análises forenses e a verificar imagens de videovigilância", descreve Simon Stancombe, detetive chefe que lidera a investigação. Apela a testemunhas, identificando mesmo alguns carros que passaram no local na altura da execução.

A autarquia local está preocupada com a divulgação de um vídeo, pelas aplicações WhatsApp e Snapchat, do corpo de Wilson Varela no chão antes da chegada do socorro.

Pouco antes, numa rua paralela, uma britânica de 22 anos, Shakira Mercedes, foi assassinada à facada. Mas as autoridades já descartaram qualquer relação entre os crimes.