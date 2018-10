Emigrante português executado em assalto

Roberto da Silva resistiu a roubo e acabou morto a tiro no seu restaurante, na África do Sul.

Por Magali Pinto | 01:30

Roberto da Silva, 43 anos, lusodescente e proprietário do restaurante Lusitano em Joanesburgo, em África do Sul, tentou defender o seu negócio, que herdou do pai. Foi surpreendido esta terça-feira de manhã por um assaltante e ofereceu resistência. Acabou executado com um tiro na cabeça. Dentro do restaurante estava ainda um empregado que conseguiu fugir. O assalto seguido de homicídio foi filmado pela videovigilância do espaço que já está na posse da polícia local. Roberto teve morte imediata. Deixa mulher e três filhos menores.

O homicida fugiu. As autoridades pedem a colaboração da comunidade para encontrar o homem que, "pelas imagens de videovigilância, tem entre 30 a 40 anos". O porta-voz da polícia sul-africana confirmou que o funcionário do restaurante foi apanhado quando estava a entrar no estabelecimento e mal viu a arma de fogo fugiu. Roberto da Silva estava no escritório e foi apanhado de surpresa. Após uma luta foi morto com um único disparo. "Haverá uma autópsia mas de momento é visível um tiro na cabeça da vítima. Estamos perante um assalto que correu mal", referiu o porta-voz.