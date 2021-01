Emigrante português mata sogra com incêndio

Um emigrante português, de 33 anos, foi detido pela polícia de Brampton, no Canadá, após ter lançado fogo à casa onde a mulher, as suas três filhas menores e os sogros se encontravam. Maria Manuela Correia, de 61 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.









As crianças, entre os 4 e os 11 anos, escaparam com ferimentos ligeiros, assim como a companheira do homicida, de 34, e o pai desta, de 71. Hélder Arruda, natural de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, Açores, foi detido e está indiciado de um homicídio consumado e cinco na forma tentada. O senhorio da família disse à imprensa local que o casal discutiu no dia anterior ao crime, ocorrido a 4 de dezembro, por causa do uso de drogas de Hélder. A polícia apanhou-o com cocaína.