Emigrante português morre a preparar chalé na Suíça

Um português de 47 anos morreu quando estava a reparar um chalé em Verbier, na Suíça.O homem, emigrante há vários anos e residente na região de Bas-Valais, estava a trabalhar com outros colegas na reparação da infraestrutura, quando foi atingido por um muro, na sexta-feira.Acabou por ficar parcialmente soterrado por pedras de grande dimensão. Segundo a polícia, foram acionados vários meios de pronto-socorro e emergência médica e o óbito acabou por ser declarado no local.O Ministério Público suíço abriu um inquérito para apurar as circunstâncias desta morte.