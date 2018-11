Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante português morre atropelado num acidente de trabalho em Espanha

Geraldo Gomes tinha 52 anos e era natural da freguesia de Soalhães, no Marco de Canaveses.

08.11.18

Um emigrante português, Geraldo Gomes, de 52 anos e natural da freguesia de Soalhães, no Marco de Canaveses, morreu esta quarta-feira atropelado por um tombador durante uma obra na estrada NA-2310, próximo de Pamplona, em Espanha.



Segundo avança o Diário de Navarra, o tombador estava a fazer uma descarga quando o homem, entusiasta de corridas de atletismo, foi atropelado.



O alerta foi dado pelas 17h58, com vários elementos de assistência médica e da polícia a serem enviados para o local.



O homem acabou por não resistir às manobras de reanimação e morreu no local.



O atropelamento está a ser investigado por elementos da Polícia Judicial local.



Geraldo Gomes colaborou com o Rally Raid, no Marco de Canaveses, no último fim de semana.