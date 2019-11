Emigrante português morre em acidente de trabalho na Suíça

António José, de 57 anos, morreu ontem num acidente de trabalho na Suíça, onde estava emigrado há vários anos.



A vítima natural de Várzea do Douro, em Marco de Canaveses, estaria a trabalhar quando o veículo em que estava a trabalhar – uma máquina basculante – perdeu a tração e caiu numa vala.





O acidente aconteceu cerca das 8h40.Segundo as autoridades suíças, o português, que vivia na região de Sägenbachstrasse, na estação de Lütisburg, ficou presa no interior da mesma.Os meios de socorro ainda tentaram a reanimação, mas sem sucesso.O óbito foi declarado no local.