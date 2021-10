Emigrante português morre em desabamento em França

Um homem de 52 anos, natural de Vizela, no distrito de Braga, morreu na última quarta-feira em sequência do desabamento de um muro na obra em que trabalhava, na ilha francesa da Córsega.Bento Vieira, a vítima, era encarregado da empresa responsável pelos trabalhos. Por motivos que estão ainda a ser investigados pelas autoridades locais, o português foi atingido pelos destroços de um muro que estava a ser construído.Os meios de socorro ainda o encontraram com vida, mas Bento Vieira veio a falecer. O português deixa viúva, dois filhos, e um neto. A família reside em Vizela.