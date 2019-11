Emigrante português morre em queda de máquina na Suíça

"Fiquei sem chão, é uma morte horrível, ninguém merece". A declaração é de um familiar de António José Teixeira, de 57 anos, que morreu, na sexta-feira, num acidente de trabalho, na Suíça.O homem, natural de Várzea do Douro, no Marco de Canaveses, estava a trabalhar com uma máquina basculante quando essa caiu numa ravina.O alerta foi dado às 08h40. Segundo a polícia suíça, o emigrante estava a manusear um ‘dumper’, tendo a máquina perdido a tração de uma das rodas e caído num precipício com vários metros de altura.Ainda segundo as autoridades, o português - que vivia há vários anos na região de Sägenbachstrasse - ficou preso debaixo da máquina. Quando os meios de socorro chegaram ainda tentaram a reanimação da vítima, mas sem sucesso.