Um emigrante português de 40 anos morreu, na manhã deste sábado, no norte do Luxemburgo, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, avança o JornaldoLuxemburgo.

O condutor do outro carro envolvido no acidente ficou com ferimentos considerados graves.

O acidente, que ocorreu entre Lipperscheid e Fridhaff, no norte do país, deu-se pelas 07h47.

Paulo Ferreira é de Mondim de Basto e residia em Landscheid e morreu no local do acidente.

A polícia luxemburguesa está a investigar as causas do acidente.