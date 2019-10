Emigrante português morto à facada após encontro sexual em França

O que prometia ser uma noite de prazer acabou no brutal homicídio de um português, de 33 anos, na cidade francesa de Carbonne, perto de Toulouse.Sérgio Rodrigues, originário do concelho de Vizela, travou conhecimento com um homem de 46 anos, através de um site de encontros na internet e acabou assassinado com pelo menos 40 facadas.O crime terá ocorrido na madrugada de sábado na residência do homicida, que se entregou às autoridades. Confessou o crime, mas argumentou que tinha agido em legítima defesa. Foi esta segunda-feira ouvido em tribunal.O jornal francês ‘La Depeche’ escrevia esta segunda-feira que o suspeito da morte do português tinha saído da cadeia há menos de dois anos, onde cumpriu 23 anos de prisão por homicídio. O homicida confesso ficou de imediato sob detenção, enquanto as autoridades francesas selaram o apartamento para investigação.A família de Sérgio Rodrigues, residente em Santo Adrião, Vizela, viajou no domingo para França para tentar inteirar-se dos contornos do crime e tratar das formalidades legais para a trasladação do corpo. A vítima tinha uma filha de sete anos, fruto de uma relação com uma mulher francesa.O cadáver foi encontrado pelos bombeiros locais, cerca das 14h00, num verdadeiro cenário de horror, após o alerta dado pelo próprio homicida, visto a sair do apartamento com a faca na mão. O corpo de Sérgio Rodrigues apresentava dezenas de golpes em zonas vitais.