Emigrante português morto e sepultado por trio de ladrões na Venezuela

A Polícia Venezuelana deteve dois homens de 25 e 29 anos, irmãos, e uma mulher, pelo sequestro, execução a tiro e sepultamento de um comerciante português.Carlos Fernandes Leça, de 60 anos, foi sequestrado a 20 de maio, quando conduzia para casa, no Estado de Maracay. Dois homens atravessaram-se na frente do jipe, forçando-o a entrar noutra viatura.Carlos Leça foi levado para uma zona de mato, onde foi informado da ordem de um homem conhecido como ‘Publio Valero’ para o executar.O português foi morto com dois tiros na cabeça. A mulher e filhos de Carlos denunciaram o desaparecimento do empresário.Quatro dias depois, a polícia deteve o trio envolvido nos crimes. O mandante do homicídio está ainda a ser procurado.