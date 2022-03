As autoridades de Luxemburgo anunciaram a detenção de quatro pessoas pelo homicídio do emigrante português Marco Alves Santos, natural de Chaves, de 46 anos, encontrado morto em agosto do ano passado ao largo do rio Mondego, na Figueira da Foz.Os detidos são a companheira do falecido (45 anos), a mãe desta (64 ), o companheiro da mãe (54 anos) e um enteado da vítima (de 25 anos).