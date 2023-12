Um emigrante português no Luxemburgo, de 55 anos, está a ser julgado naquele país pelo homicídio tentado da ex-mulher. Segundo a acusação, o arguido estrangulou a vítima pelo menos duas vezes, por não aceitar o pedido de divórcio.



As duas tentativas de homicídio remontam a novembro de 2020. Na primeira, Leonel (nome do arguido) só não terá consumado o crime porque se deixou demover pelas súplicas da vítima, hoje com 51 anos.









