Emigrante português preso por tentar sexo com menor no Reino Unido

Um emigrante português, de 28 anos, foi condenado a três anos de cadeia por pornografia de menores e por tentar ter sexo com uma adolescente, a quem enviou mensagens e imagens de cariz sexual explícito, em Jersey, no Reino Unido. Cristiano Neto Sousa, natural da Madeira, pode ainda ser extraditado para o nosso país após cumprir a pena.O jovem, que emigrou para o Reino Unido em 2015 e trabalhava num restaurante, foi julgado num só dia, em outubro, e conheceu a punição aplicada na segunda-feira. O tribunal deu como provado que conversou com a menor, através de redes sociais, durante mais de três meses. Enviou-lhe mensagens elogiosas, mas que depressa se tornaram ameaçadoras, chegando à chantagem."Se tivesses 20 anos, e eu tivesse a oportunidade de me envolver contigo, fazia-o", escreveu à adolescente. Quando esta se mostrou relutante em encontrar-se com ele, o português aproveitou-se de a ter ajudado a recuperar algumas fotos que tinha enviado para outro homem - que na verdade seria também um perfil criado pelo arguido - para a chantagear."Deves-me uma", escreveu Cristiano numa troca de mensagens divulgada pelo jornal ‘Bailiwick Express’, exigindo um encontro sexual. A menor acabou por revelar-lhe que ainda não tinha "perdido a virgindade", ao que o emigrante responde: "Podes perdê-la comigo". Cristiano Sousa vai entrar para o registo de abusadores sexuais por pelo menos 6 anos e terá restrições no contacto com menores de 16 anos.