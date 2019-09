Emigrante português procurado pelo homicídio do filho de quatro anos na Suíça

Amadeu António é o emigrante português que está a ser procurado numa megaoperação por dezenas de elementos das brigadas anticrime da polícia de Genebra, Suíça, após ter alegadamente assassinado o filho de quatro anos continua em fuga.O corpo do menino, Tomás, foi encontrado nas águas do rio Ródano, na barragem de Verbois, arredores de Genebra.O alerta foi dado pela mãe da criança, que está separada do pai, ao que tudo indica, devido a violência doméstica.A mulher, lusodescendente de segunda geração, estranhou o ‘ex’ não ter entregado o filho às 19h00 de domingo, como combinado.Deu o alerta à polícia, que horas depois encontrou o carro do homem, abandonado, na barragem. Os bombeiros descobriram o corpo do menino já na madrugada de domingo para segunda-feira. No local estava esta terça-feira um altar, com velas e um peluche.A secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas afirma aoque "a ocorrência relativa ao falecimento de um menino, filho de cidadãos portugueses, residentes na Suíça, está a ser acompanhada pelo Consulado Geral de Portugal em Genebra".O cônsul Bruno Paes Moreira "contactou a mãe e apresentou condolências".