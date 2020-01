Emigrante portuguesa morre em violenta colisão no Luxemburgo

Uma portuguesa morreu esta segunda-feira numa violenta colisão em cadeia na A6 em Strassen, comuna do Luxemburgo.A mulher, natural do Marco de Canaveses, foi uma das vítimas do acidente que matou ainda uma outra mulher que estaria grávida de seis meses, segundo o jornal local LUX24.O acidente de viação ocorreu no sentido Bélgica-Luxemburgo, esta segunda-feira pelas 19 horas e envolveu vários veículos ligeiros e pesados. De acordo com as autoridades locais, até ao momento foram registadas duas vítimas mortais e um ferido.De acordo com o jornal local LUX24, Ana Ferrás, de 33 anos, bem como a segunda vítima mortal, residente em Differdange, conduziam os veículos ligeiros que foram esmagados por dois dos três pesados envolvidos.A mulher de origem portuguesa encontrava-se a viver em Luxemburgo desde 2019, era casada e não tinha filhos.