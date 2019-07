Emigrante reage a tiro em conflito passional

Um emigrante em França, que estava de regresso a Portugal, disparou contra um homem, atingindo-o com três tiros, em Fânzeres, Gondomar.O agressor procurava um outro homem que tinha apresentado queixa contra ele na GNR por ameaças, mas acabou por balear um colega de trabalho do rival, que saiu em defesa do amigo.Tudo aconteceu pelas 12h30 desta terça-feira. As autoridades investigam um eventual conflito passional na origem de toda a situação.Segundo várias testemunhas, o emigrante terá tido conhecimento de uma suposta traição da mulher com o homem que esta terça-feira tentou balear. Este havia apresentado, na segunda-feira, uma queixa, por ameaças, junto da GNR.Em fúria, o agressor abordou um grupo de operários do qual fazia parte o seu alvo, na manutenção de um jardim, na rua das Escolas Primárias.No meio da rixa que envolveu os tiros, o cúmplice do principal suspeito foi atingido na cabeça com uma chave de fendas, tendo sido deixado para trás, ferido, pelo emigrante que fugiu no Mercedes de matrícula francesa em que ambos chegaram.Os Bombeiros de Gondomar transportaram as duas vítimas, ambas em estado grave, ao Hospital de S. João, Porto."Colocou-se à frente do colega para o proteger e acabou baleado. O homem, o que supostamente ia ser atingido, só chorava, à volta dele", contou uma testemunha.O atirador continuava esta terça-feira em fuga, na posse da arma do crime. PJ investiga.